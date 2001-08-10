Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от управляющей магазина одного из магазинов о том, что в период времени с 5 до 8 утра неизвестный, повредив окно, проник в помещение, откуда похитил более 85 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и обнаружили, что система «Безопасный город» запечатлела в районе места происшествия двоих граждан, которые дошли до улицы Емельянова, после чего сели в такси. Оперативники установили водителя данного автомобиля. Получив оперативно-значимую информацию, полицейские вычислили местонахождение разыскиваемых.

Как выяснилось, к хищению оказался причастен ранее не судимый 22-летний южносахалинец. Оказалось, что его знакомый ранее работал в указанном магазине и знал, что там хранятся денежные средства. Этой информацией он однажды поделился с подозреваемым. Когда молодые люди ночью проходили мимо бывшего место работы одного из них, злоумышленник сообщил о своём намерении совершить оттуда кражу денег. В свою очередь экс-работник отказался участвовать в данном противоправном деянии.

Тогда житель областного центра в одиночку проник в помещение, где совершил хищение.

Большую часть похищенных средств фигурант к моменту задержания 10 апрелю успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.