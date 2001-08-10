Смазанный шрифт и несоответствие цвета: еще одно поддельное водительское удостоверение изъято на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области в областном центре на улице Ленина был остановлен автомобиль японского производства под управлением 31-летнего жителя областного центра. При проверке документов, у инспекторов ГИБДД возникло подозрение, что предъявленное водительское удостоверение, которое водитель получил на территории одной из стран ближнего зарубежья, имеет признаки подделки: несовпадение цветовой гаммы рисунка, смазанный шрифт, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Удостоверение с признаками подделки было изъято, мужчина доставлен в УМВД России по городу Южно-Сахалинску для дальнейшего разбирательства. Эксперт составил заключение о том, что бланк водительского удостоверения не соответствует по способу печати и наличию специальных средств защиты бланкам аналогичной продукции, выпускаемой на предприятии, имеющим право на их производство и выполнен способом цветной струйной печати с имитацией ряда признаков защиты документов. Это послужило к возбуждению уголовного дела в отношении гражданина по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ.

Управление ГИБДД по Сахалинской области информирует: приобретая поддельные документы, вы становитесь соучастником преступления. Если вам стало известно о фактах изготовления, сбыта, либо использования поддельных документов, немедленно сообщите об этом в полицию.