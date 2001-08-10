Житель Краснодарского края получил уголовное преследование за пьяную езду по Южно-Сахалинску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 30 июля 2021 года в дневное время суток фигурант, находясь в районе улицы Пуркаева областного центра, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, и на тот момент уже будучи осужденным по ст. 264.1 УК РФ, с лишением права управления транспортными средствами, решил покататься по улицам Южно-Сахалинска.

30 июля 2021 года примерно в 15 часов 35 минут, обвиняемый, двигаясь на автомобиле, был остановлен инспектором ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, после чего, в связи с подозрением нахождения в состоянии опьянения, мужчина был отстранен от управления автомобилем, о чем был составлен протокол.

Позже, задержанному было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что последний дал свое согласие.

Согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в выдыхаемом гражданином воздухе, содержание алкоголя составило 0,764 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму. С результатами освидетельствования обвиняемый согласился.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.