Житель Краснодарского края получил уголовное преследование за пьяную езду по Южно-Сахалинску
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Краснодарского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 30 июля 2021 года в дневное время суток фигурант, находясь в районе улицы Пуркаева областного центра, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, и на тот момент уже будучи осужденным по ст. 264.1 УК РФ, с лишением права управления транспортными средствами, решил покататься по улицам Южно-Сахалинска.
30 июля 2021 года примерно в 15 часов 35 минут, обвиняемый, двигаясь на автомобиле, был остановлен инспектором ДПС ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, после чего, в связи с подозрением нахождения в состоянии опьянения, мужчина был отстранен от управления автомобилем, о чем был составлен протокол.
Позже, задержанному было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что последний дал свое согласие.
Согласно акта освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, в выдыхаемом гражданином воздухе, содержание алкоголя составило 0,764 миллиграмма абсолютного этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимую норму. С результатами освидетельствования обвиняемый согласился.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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