Сахалинец перевел почти 900 тысяч рублей мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратился 47-летний житель Южно-Сахалинска, у которого 11 апреля путем обмана похитили 872 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Мужчине позвонила «специалист банка» и сообщила, что у заявителя взломан личный кабинет на портале «Госуслуг» и произошла утечка информации. Чтобы защитить свои сбережения, необходимо снять денежные средства, на которые уже одобрен кредит в сумме 877000 рублей, чтобы мошенники не опередили его.

Получив наличные, он через банкомат перевел деньги на продиктованные номера.