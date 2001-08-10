Тихоокеанское
информационное агентство
13 Апреля 2023
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11:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

500 гектаров сухой травы горело в Приморье

500 гектаров сухой травы горело в Приморье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Возгорание сухой травы обнаружили в Хасанском районе в Приморском крае. Незамедлительно на место выехали пожарные. Площадь пожара составила 500 гектаров. С помощью наращивания сил удалось избежать распространения огня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пал травы у поселка Зарубино потушили в 23:40. Сейчас пожарные ликвидируют остаточные очаги на удалении от населенного пункта. Пламя прошло около 8 км по фронту.

Огонь не перешел на жилые дома благодаря оперативному наращиванию сил. Сейчас угрозы населенным пунктам нет. Ситуацию контролирует Главное управление.

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