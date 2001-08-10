В СИЗО на два месяца отправили директора ДальНИИС Олега Пинского

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца директору филиала ЦНИИП Минстроя России Дальневосточного научно-исследовательского института по строительству Олегу Пинскому, сообщает "Приморье 24", со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия с мая 2022 года по март 2023 Пинский без заключения договора и взимания арендной платы предоставил помещение в здании на улице Бородинской во Владивостоке коммерческой организации, занимающейся кадастровыми услугами.

Кроме того, с июля 2007 по октябрь 2021 года фигурант и другие лица, желая приобрести права собственности на сооружение, фактически являющимся собственностью муниципалитета, изготовили и поместили в инвентарное дело технический паспорт на этот объект, якобы составленный в 2007 году, а в 2021 году зарегистрировали право собственности на него. Действиями неустановленных лиц Владивостокскому городскому округу причинен ущерб на сумму более 2,2 млн рублей.