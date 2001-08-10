Задержана сахалинка, воровавшая в магазинах алкоголь и парфюмерию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску была задержана гражданка 1986 года рождения, подозреваемая в совершении серии краж из магазинов города.

Несколько краж женщина совершила в фирменном парфюмерно-косметическом магазине, а ещё одну – в алкогольном маркете. Выяснилось, что ранее женщина работала в сфере торговли и последнее место работы было именно в том алкомаркете, где она и совершила кражу. Имея опыт, женщина знала, как можно миновать антикражные ворота, чтобы остаться незамеченной. В результате с парфюмерного магазина она вынесла товар в совокупности на более чем 50 тысяч рублей, а в маркете похитила 2 бутылки виски, общей стоимостью около 5 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ – кража. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время устанавливается её причастность к аналогичным преступлениям.