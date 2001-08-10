В Невельске полицейские задержали подозреваемого в грабеже
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России по Невкльскому городскому округу поступило сообщение от 37-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что незнакомый ей гражданин проник на территорию её частного дома, откуда открыто похитил из бытовки сотовый телефон и продукты питания. Сумма ущерба составила 7000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что неизвестный зашел на территорию частного домовладения, где проник в бытовое помещение, откуда взял с морозилки замороженную мясную продукцию и сотовый телефон. Происходящее увидела хозяйка дома и сделала мужчине замечание, но подойти к нему побоялась. Он же поспешил скрыться с похищенным. Полицейские разыскали мужчину без определённого места жительства и изъяли похищенный гаджет.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
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