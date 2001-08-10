Очередная сахалинка перевела мошенникам деньги на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 20-летней жительницы областного центра о хищении у нее путем обмана 78000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявительнице через приложение «WhatsApp» поступил звонок якобы от сотрудницы банка, которая сообщила о попытке оформления кредита на 52000 рублей на её имя. Поверив, девушка стала слушаться инструкций аферистки и скачала мобильное приложение, дооформила в нем заявку на кредит и перевела средства на «безопасный счет». По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Кроме того, участились случаи, когда пожилым сахалинцам на стационарный телефон звонят неизвестные, предоставляются детьми или внуками и сообщают, что совершили ДТП, в котором пострадали люди и срочно требуются крупная сумма денег. Так, 74-летняя жительница Корсакова отдала аферистам 100 000 рублей, а 90-летняя сахалинка - 140 000 рублей.