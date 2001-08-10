Сахалинец в гостях потерял свой телефон и решил возместить ущерб ноутбуком
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в краже имущества с незаконным проникновением в жилище с причинением значительного ущерба гражданину (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 19 сентября 2022 года обвиняемый находился в гостях у знакомого в планировочном районе Луговое, где они в компании распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры отправился спать, а гости стали расходиться по домам, то фигурант не смог найти свой телефон и ушел из квартиры, продолжив употреблять спиртное на улице. Через некоторое время мужчина решил вернуться в квартиру знакомого, чтобы разыскать свой мобильный. Дверь ему никто не открыл, и он подошел к окну. На подоконнике он увидел ноутбук и решил его похитить.
Реализуя задуманное, фигурант путем применения физической силы приоткрыл окно и проник в жилище, откуда похитил устройство с зарядкой и тем же путем покинул место преступления, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 164 999 рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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