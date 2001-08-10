18-летний неоднократно судимый сахалинец угнал машину, но далеко уехать не смог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 апреля в ОМВД России по Углегорскому городскому округу поступило заявление от местного жителя 1951 года рождения. Гражданин сообщил, что ночью со двора дома по улице Мира пгт. Шахтерска был угнан его автомобиль отечественного производства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили угнанное авто на улице Кирпичной. В ходе дальнейших разыскных мероприятий, по горячим следам правоохранители установили личность гражданина, причастного к неправомерному завладению автомобиля.

Как выяснилось, 18-летний ранее неоднократно судимый житель Шахтерска обратил внимание на припаркованное авто, на водительской двери которого имелись повреждения, из-за чего она не закрывалась, поэтому фигуранту не составило труда беспрепятственно проникнуть в салон авто. Далее он запустил двигатель и поехал кататься. На улице Кирпичной автомобиль заглох и подозреваемый поспешил скрыться.

В ходе дальнейшего разбирательства правоохранители выяснили, что молодой человек в 2021 году уже угонял данный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных