Во Владивостоке жестоко избили школьника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Школьники избили 11-летнего мальчика. Девочки, которые были очевидицами драки, снимали все это на видео. Запись опубликовали в социальных сетях. Личности обидчиков установлены. Также выяснилось, что конфликт произошел в феврале, но мальчик никому о нем не рассказывал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В феврале 2023 года толпа подростков накинулась на 11-школьника и избила его ногами, пока тот лежал на земле. Девочки, находившиеся рядом, запечатлели произошедшее на камеру мобильного телефона. О том, что случилось, ребенок не рассказывал ни родителям, ни педагогам. Однако недавно запись опубликовали в социальных сетях. И мальчик решил поведать родным о случившемся.

Полицейские нашли обидчиков. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта.