Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2023
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10:25, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За осквернение памятника Зорге жительница Владивостока заплатит пять тысяч рублей

За осквернение памятника Зорге жительница Владивостока заплатит пять тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На пять тысяч рублей оштрафовали жительницу Владивостока за осквернение памятника легендарному разведчику Рихарду Зорге, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Следствием и судом установлено, что ранним утром 9 мая 2022 года осужденная, находясь на территории сквера имени Рихарда Зорге, расположенного недалеко от проспекта 100-летия Владивостока, с целью причинения ущерба памятнику Герою Советского Союза Рихарду Зорге, имеющему историко-культурное значение, нанесла на постамент красящее вещество красного цвета", - рассказали следователи.

Женщина, идя на дело, скрыла свое лицо маской, а фигуру - комбинезоном с капюшоном, но это ей не помогло. 39-летняя жительница столицы Приморья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Ей присудили штраф 5 тысяч рублей.

Между тем, работы, чтобы привести памятник в порядок, обошлись более 13,5 тысяч рублей.

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