Автомобиль Mazda CX-5 конфисковали у амурчанина за пьяную езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У жителя Амурской области за пьяное вождение конфисковали кроссовер Mazda CX-5. Нарушителя задержали в Райчихинске, пишет ИА "Порт Амур".

В октябре 2020 года мужчину оштрафовали за нетрезвое вождение на 30 тысяч рублей. Также его лишили водительских прав на один год семь месяцев.

Однако это не остановило любителя алкоголя. В ноябре 2022 года он вновь сел за руль «под мухой» и был остановлен инспектором ДПС. Амурчанин прошел освидетельствование с помощью алкотектора. Было подтверждено, что водитель пьян. На машину автомобилиста наложили арест.

В январе 2023 года дело пьяного водителя рассмотрел Райчихинский городской суд. Мужчину наказали обязательными работами сроком 220 часов. Арестованная Mazda была конфискована и обращена в собственность государства.

Апелляцию по этому делу рассмотрел Амурский областной суд. Приговор райчихинского суда оставлен без изменения.