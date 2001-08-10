Почти 30 водителей в состоянии опьянения задержаны на Сахалине за выходные дни

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни на Сахалине зарегистрированы 42 ДТП, пострадавших нет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Задержаны и отстранены от управления ТС 29 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. В отношении семи водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление в состоянии опьянения.

Кроме этого, задержаны 65 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.