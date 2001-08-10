Сахалинка нашла сим-карту и, воспользовавшись мобильным банком, перевела более семи тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней ранее неоднократно судимой жительницы областного центра, обвиняемой в краже денежных средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурантка в октябре прошлого года, находясь на площадке первого этажа в доме, где проживает, вышла покурить и обнаружила на подоконнике чужую сим-карту. Женщина вставила найденную карту в свой мобильный телефон, куда сразу же начали поступать смс-сообщения. Одно сообщение пришло из банка, где был указан остаток на банковском счете. Через услугу «мобильный банк» злоумышленница двумя операциями перевела 7 300 рублей на банковский счет своего знакомого, так как своего счета в банке не имела.
Затем гражданка позвонила своему другу и попросила перевести поступившие ему денежные средства на ее киви-кошелек, при этом в знак благодарности за помощь приятель может оставить себе 400 рублей.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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