Сахалинка в баре взяла чужой телефон, чтобы вернуть владельцу, но в итоге уехала с гаджетом в другой клуб
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней жительницы областного центра, обвиняемой в похищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 5 марта 2023 года в ночное время обвиняемая находилась в одном из баров Южно-Сахалинска, где познакомилась с молодым человеком. Какое-то время они сидели и разговаривали на различные темы, употребляли спиртные напитки.
Затем, потерпевший отошел в соседнее помещение для гостей, оставив свой мобильный телефон на барной стойке. Прождав его 10 минут, фигурантка взяла телефон, как позже пояснила сотрудникам полиции, чтобы отдать, но нигде не нашла нового приятеля. Тогда девушка вышла из бара и на такси поехала в другой бар, а телефон положила к себе в карман. Причиненный ущерб потерпевшему составил 60 999 рублей.
Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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