Сахалинец ответит в суде за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Томаринскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя поселка Ильинское, обвиняемого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, примерно во второй декаде июня прошлого года посеял в своей теплице, находящейся на придомовой территории, где проживает фигурант, семена растения рода Конопля.
После вызревания семян злоумышленник незаконно культивировал, осуществлял уход путем прополки, обработки и полива почвы и вплоть до 3 августа 2022 года, тем самым обеспечивая специальные условия для выращивания запрещённых к возделыванию 168 растений рода Конопля (растение рода Cannabis).
Так, 3 августа 2022 года в теплице в ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты произрастающие в грунте 168 кустов наркотикосодержащих растений, общей массой 1 348,2 грамма.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 231 УК РФ – незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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