Тихоокеанское
информационное агентство
7 Апреля 2023
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10:51, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке вулкан Безымянный второй раз за сутки выбросил пепел

На Камчатке вулкан Безымянный второй раз за сутки выбросил пепел

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 5 000 метров. Это второй выброс за сутки, сообщает ИА "Кам 24".

"Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. В настоящий момент выпадение пепла в населённых пунктах не зарегистрировано. Туристических групп в районе вулкана нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону. 

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