21-летнюю сахалинку будут судить за то, что насмерть сбила старика не пешеходном переходе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 21-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 27 января 2023 года в вечернее время обвиняемая двигалась на технически исправном автомобиле по автодороге сообщением «Южно-Сахалинск – Корсаков» с севера на юг со скоростью около 60 км/ч, не увидела на нерегулируемом пешеходном переходе пешехода, который вышел на проезжую часть с целью ее пересечения и сбила его. В результате происшествия 86-летний мужчина от полученных травм скончался.
Своими неосторожными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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