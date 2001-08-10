Сахалинца будут судить за хранение "взрывчатого вещесва метательного действия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя села Пихтовое, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Следствием установлено, что в период с 26 июня 2006 года по 3 ноября 2022 года фигурант приобрел, а в последующем умышленно не сдал в компетентные государственные органы, бездымный и дымный порох и незаконно хранил его в помещении по месту проживания до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.
В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении по месту проживания обвиняемого, произведенного 3 ноября 2022 года в установленном законом порядке, были обнаружены и изъяты: полимерная емкость, содержащая промышленно-изготовленный бездымный одноосновной порох, массой 92,8 грамма.
Согласно заключения эксперта установлено, что исследуемое вещество, содержащееся в полимерной емкости, является промышленно-изготовленным бездымным одноосновным цилиндрическим порохом, взрывчатым веществом метательного действия.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
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