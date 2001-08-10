Тихоокеанское
информационное агентство
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15:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинца будут судить за хранение "взрывчатого вещесва метательного действия"

Сахалинца будут судить за хранение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя села Пихтовое, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Следствием установлено, что в период с 26 июня 2006 года по 3 ноября 2022 года фигурант приобрел, а в последующем умышленно не сдал в компетентные государственные органы, бездымный и дымный порох и незаконно хранил его в помещении по месту проживания до момента обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении по месту проживания обвиняемого, произведенного 3 ноября 2022 года в установленном законом порядке, были обнаружены и изъяты: полимерная емкость, содержащая промышленно-изготовленный бездымный одноосновной порох, массой 92,8 грамма.

Согласно заключения эксперта установлено, что исследуемое вещество, содержащееся в полимерной емкости, является промышленно-изготовленным бездымным одноосновным цилиндрическим порохом, взрывчатым веществом метательного действия.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

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