Сахалинка, чтобы закрыть кредиты, решила сыграть на бирже, и подарила мошенникам более миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 65-летней жительницы областного центра, у которой путем обмана похищено 1 201 550 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Ночью 7 февраля заявительнице поступил звонок от девушки, которая начала расспрашивать, имеются ли у заявительницы кредиты. Звонившая пояснила, что их организация поможет женщине заработать на бирже и закрыть кредиты. Через час пришло сообщение от мужчины, который представился аналитиком на фондовом рынке. Женщина внесла первоначальный взнос в сумме 90000 рублей. На протяжении нескольких дней мужчина постоянно оглашал суммы, которые якобы заработала заявительница. Когда женщине сообщили, что на её счету находится 16789 долларов, она решила вывести средства. Для этого необходимо было заплатить 1519 долларов и предоставить чек в комиссию. Потерпевшая перевела частями 125000 рублей на указанный ей счет. В течении всего февраля женщина переводила деньги на указанные ей счета, лишившись более 1,2 миллионов рублей.