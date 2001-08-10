На Сахалине мигранту из Центральной Азии дали 12 лет за спонсирование терроризма
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В результате проведенных УФСБ России по Сахалинской области мероприятий в 2021 году пресечена противоправная деятельность 37-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, являвшегося приверженцем радикальных течений ислама, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФСБ России по Сахалинской области.
Установлено, что иностранный гражданин, проживавший на территории Сахалинской области, в результате общения в сети Интернет с активным членом международной террористической организации принял решение участвовать в деятельности радикальной структуры. Выполняя отведенную ему роль в составе МТО, он систематически перечислял денежные средства на нужды боевиков, а также оказывал им иную помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.
1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в г. Южно-Сахалинске признал собранные следственным отделом УФСБ России по Сахалинской области доказательства достаточными для вынесения иностранному гражданину обвинительного приговора в совершенных им преступлениях по части 2 статьи 205.5 и части 1.1 статьи 205.1 УК России, предусматривающих наказание до 20 лет лишения свободы.
В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
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