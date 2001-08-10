Тихоокеанское
информационное агентство
6 Апреля 2023
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Несовершеннолетний сахалинец попал в аварию на мопеде
10:09, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Несовершеннолетний сахалинец попал в аварию на мопеде

Несовершеннолетний сахалинец попал в аварию на мопеде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля 2023 года в 18 часов 10 минут, в районе дома №2 по улице Победы с. Таранай, несовершеннолетний водитель, управляя мопедом «Suzuki LETS 50-2», не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Hiace».

В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы. По данному факту проводится проверка, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

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