Сахалинец отказался выпить с соседом, а потом обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего ранее судимого жителя областного центра, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 17 декабря прошлого года к фигуранту в гости пришёл сосед. Молодой человек находился в алкогольном опьянении и предложил распить с ним спиртное. Обвиняемый отказался, так как утром ему надо было идти на подработку. Гость всё же остался у фигуранта, а последний составил ему компанию. Когда мужчина уснул, хозяин квартиры забрал себе телефон гостя и решил его присвоить с целью последующей продажи в счёт погашения накопившихся долгов.

Молодой человек положил чужой мобильник в карман и вышел из квартиры на улицу. Там он вскоре встретил незнакомца и предложил ему купить похищенный телефон, мужчина осмотрел вещь и предложил свою цену – 1 тысячу рублей, на что мужчина согласился.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а именно причинивший значительный материальный ущерб потерпевшему в размере 10 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.