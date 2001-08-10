На Сахалине задержан серийный угонщик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из ОМВД России по городскому округу "Долинский" задержан подозреваемый в серии угонов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

4 апреля в районный отдел полиции Долинска поступило заявление от 26-летнего потерпевшего, у которого со двора дома по улице Сахалинской неизвестные попытались угнать кроссовер 2002 года выпуска. Сработавшая сигнализация испугала злоумышленника, хозяин вышел на улицу и увидел незапертую заднюю дверь и тлеющий окурок.

Позже в дежурную часть обратился 82-летний гражданин, у которого угнали легковой автомобиль со двора дома по улице Комсомольской. На транспортном средстве не была заперта задняя дверь, чем и воспользовался неизвестный. Незамедлительно был введен план «Перехват», а ориентировка на транспортное средство разослана всем дежурным экипажам.

Дежурившие в ту ночь сотрудники ДПС заметили разыскиваемый автомобиль в центре города и начали его преследование. Требования об остановке водитель игнорировал. Уже за городом водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. После этого гражданин попытался скрыться в лесном массиве, но был настигнут госавтоинспекторами. 24-летний ранее судимый житель Долинска был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Было проведено медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние алкогольного опьянения у последнего. Так как это уже не первое его нарушение, в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

В дальнейшем была установлена причастность фигуранта к еще одному преступлению, а именно к краже микроавтобуса, произошедшей в ночь с 30 на 31 марта. Как выяснилось, на транспортном средстве отсутствовало стекло в багажном отсеке, а вместо него была наклеена пленка, что и помогло подозреваемому беспрепятственно проникнуть в салон. Молодой человек признался в содеянном и выдал похищенный транспорт, который он отогнал в Холмский район. Он намеревался изменить его внешний вид, чтобы ездить на нем на рыбалку. Стоимость похищенного составила 350 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также, отделением дознания возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)) и ч. 1 ст. 166 УК РФ, ч.3 ст.30 УК РФ (покушение на угон, если преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам). Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств, и установление причастности фигуранта к другим противоправным деяниям.