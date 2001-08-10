Сахалинка выпивала со знакомым, а когда он уснул, перевела себе деньги с его телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от гражданина 1980 года рождения. Мужчина сообщил, что с его карты пропали денежные средства в сумме 6700 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне заявитель находился по месту своего проживания, где распивал спиртные напитки совместно со своей знакомой, после чего уснул. Через некоторое время девушка, имея умысел на хищение, без ведома заявителя взяла с тумбочки его телефон и при помощи мобильного приложения осуществила перевод вышеуказанной суммы на свою банковскую карту по номеру телефона, после чего поспешила уйти. Деньгами впоследствии она распорядилась по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении ранее неоднократно судимой по статье 228 УК РФ подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Материал подготовлен на основе предварительных данных