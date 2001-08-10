81-летняя сахалинка, испугавшись, что мошенники украдут 100 тысяч рублей, отдала им 345 тысяч

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от женщины, которая сообщила о том, что её 81-летнюю мать ввели в заблуждение, и неизвестные лица похитили 345 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что потерпевшей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником отдела экономической безопасности города Москвы и сообщила, что в банках Москвы неизвестный пытается похитить 100 000 рублей с её банковского счета. Далее женщина перевела разговор на представителя банка, и он посоветовал снять все деньги и закрыть счет. Женщина при помощи банкомата обналичила финансы и осуществила три перевода денежных средств на указанные ей банковские счета. Сумма ущерба составила 345 000 рублей. Перевести оставшиеся денежные средства ей помешали посетители ТЦ, сообщив, что она стала жертвой мошенников.

Другой пострадавшей стала 58-летняя жительница областного центра. Женщине в мессенджере «WhatsApp» поступил звонок от лжеспециалиста отдела по работе с клиентами «Госуслуг». Потерпевшей сообщили, что в её личный кабинет был осуществлен несанкционированный вход и оформлен кредитный продукт в банке. Следуя инструкции, она сняла 443 000 рублей и перевела на указанные ей счёта.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.