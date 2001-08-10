Сахалинец купил в интернете наркотики и попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Невельскому городскому округу при проведении оперативно-розыскных мероприятий был задержан 25-летний житель села Колхозное. В ходе личного досмотра у гражданина при себе была обнаружена посылка, в которой находился конверт с сыпучим веществом белого цвета. Установлено, что 21 марта фигурант через интернет осуществил заказ наркотического средства, указав свои личные данные неизвестным, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в пакете находился концентрированный синтетический наркотик – N-метиэфедрон, массой 0,96 грамма.

Группой дознания ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере). В отношении подозреваемого в незаконном приобретении и хранении синтетических наркотиков избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем повелении.