Жителю Камчатки, продававшему наркотики через интернет, дали 10,5 лет заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28-летнего жителя Петропавловска признали виновным по нескольким эпизодам преступной деятельности.

"Суд установил, что в июне 2019 года подсудимый вступил в организованную группу, которая сбывала через интернет-магазины наркотики растительного и синтетического происхождения. Покупателями запрещенных веществ были жители Камчатского края, Иркутской области и Республики Коми. За период с июня по ноябрь 2020 года подсудимый сбыл в общей сложности более 350 граммов наркотиков", - сообщили в ведомстве.

Суд Петропавловска приговорил наркоторговца к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.