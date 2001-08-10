Тихоокеанское
информационное агентство
5 Апреля 2023
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09:39, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жителю Камчатки, продававшему наркотики через интернет, дали 10,5 лет заключения

Жителю Камчатки, продававшему наркотики через интернет, дали 10,5 лет заключения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке вынесли приговор участнику организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков. Мужчину приговорили к 10 годам 6 месяцам в колонии строгого режима, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на дальневосточную транспортную прокуратуру.
 
28-летнего жителя Петропавловска признали виновным по нескольким эпизодам преступной деятельности.

"Суд установил, что в июне 2019 года подсудимый вступил в организованную группу, которая сбывала через интернет-магазины наркотики растительного и синтетического происхождения. Покупателями запрещенных веществ были жители Камчатского края, Иркутской области и Республики Коми. За период с июня по ноябрь 2020 года подсудимый сбыл в общей сложности более 350 граммов наркотиков", - сообщили в ведомстве.

Суд Петропавловска приговорил наркоторговца к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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