Сахалинец дал другу вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего неоднократно судимого жителя Корсаковского района, обвиняемого в заведомо ложном доносе о совершении преступления, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

27 января этого года, указанный гражданин обратился в полицию с сообщением о том, что у него похитили имущество на общую сумму 11 000 рублей. Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за сообщение о ложных сведениях о совершении преступления, обвиняемый умышленно подал в правоохранительные органы заявление о том, что у него похитили из его дачного домика сотовый телефон, куртку, спортивный костюм и пару кроссовок.

В ходе последовавшей проверки было установлено, что обвиняемый сам отдал свое имущество своему приятелю, который находился у него в гостях, в пользование на два дня, с обещанием о возврате. Через два дня друг перестал выходить на связь, тогда фигурант решил обратиться в полицию, но сотрудникам полиции не стал говорить, что вышеуказанные вещи сам передал во временное пользование знакомому, а сообщил, что они у него пропали, пока он спал.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о совершении преступления.

Уголовное дело будет передано в суд.