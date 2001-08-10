На Сахалине автомобиль упал с моста в реку, трое погибших

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 апреля 2023 года около 2 часов ночи в районе дома № 1 по улице Ушакова в селе Красногорск, по предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Harrier», не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение мостового сооружения с последующим опрокидыванием в реку Айнская, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель, 35-летняя женщина и 36-летний мужчина - пассажиры автомобиля скончались на месте происшествия.

Водитель за последние 2 года привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 4 раза, из них 3 раза за превышение скоростного режима.

По факту происшествия проводится проверка.