Пожарные ликвидировали возгорание в Смирных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

03 апреля в 09.41 (сах) диспетчеру Смирныховского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании частного одноквартирного жилого дома по адресу: ул. Железнодорожная, д 1. Первый пожарный расчет прибыл через 4 минуты. К моменту прибытия огнеборцев открытым пламенем горели кровля и веранда жилого дома на площади 144 кв. м, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 10:43 (сах), а в 12:06 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 14 человек и 4 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются.