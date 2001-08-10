На Сахалине водитель умер за рулем автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 31 марта 2023 года в 10 часов 30 минут 60-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ 3909», двигался по автодороге «Южно-Сахалинск – Оха». По предварительным данным, в районе 213 км в ходе движения водителю стало плохо с сердцем, в результате чего он совершил съезд с дороги в кювет, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности. Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи констатировала смерть водителя.

Обстоятельства происшествия и причины будут установлены после проведения соответствующих экспертиз.