Сахалинец трижды обокрал один и тот же дом, пока его не поймали

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовных дел в отношении 44-летнего жителя поселка Дальнее, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ночью 24 ноября 2022 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился по месту своего проживания. Не имея денежных средств, он вспомнил, что неподалеку расположен нежилой частный дом и решил туда наведаться. В поисках чего-либо ценного, он проник в здание через разбитое окно. Оттуда гражданин похитил 20-ти килограммовый мешок с картофелем, скороварку, инвертор (многофункциональный автономный преобразователь) и другое имущество на общую сумму 131 990 рублей.

26 ноября обвиняемый, взяв с собой молоток, снова отправился к пустующему дому. Мужчина разбил окно, проник через оконный проем внутрь и похитил имущество (замороженную рыбу лососевых пород), принадлежащее потерпевшей, на сумму 2 750 рублей.

21 января 2023 года фигурант решил вновь наведаться по уже известному адресу с целью обогащения. При помощи найденного на участке полена, он разбил окно в летней кухне и проник внутрь помещения. Уже находясь внутри, фигурант приискал в помещении строительный фен, стоимостью 3 000 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление (1 эпизод), предусмотренные п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину, а также преступления (2 эпизода), предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение.

А также, своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступления (2 эпизода), предусмотренные ч. 1 ст. 167 УК РФ, – умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде.