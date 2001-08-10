Сахалинец в фитнес-клубе залез в чужое портмоне, но взял только половину денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску расследовало уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Отсрова" в сахалинской полиции.

В ходе следствия было установлено, что 29 декабря 2022 года осужденный находился в одном из фитнес-клубов областного центра. В помещении раздевалки он обратил внимание на один из шкафчиков, у которого была приоткрыта дверца. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина заглянул в шкафчик и увидел там куртку, в кармане которой лежало портмоне. Открыв его, он обнаружил четыре купюры номиналом пять тысяч рублей. Взяв только две купюры, вернул портмоне на место, а деньги положил себе в карман. Далее пробыл около двух часов в сауне, оделся и вышел из здания фитнес-клуба. Похищенные 10 000 рублей потратил по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.

По делу вынесен приговор.