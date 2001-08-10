Сахалинец в фитнес-клубе залез в чужое портмоне, но взял только половину денег
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственное управление УМВД России по городу Южно-Сахалинску расследовало уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого 44-летнего жителя Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Отсрова" в сахалинской полиции.
В ходе следствия было установлено, что 29 декабря 2022 года осужденный находился в одном из фитнес-клубов областного центра. В помещении раздевалки он обратил внимание на один из шкафчиков, у которого была приоткрыта дверца. Пользуясь тем, что за ним никто не наблюдает, мужчина заглянул в шкафчик и увидел там куртку, в кармане которой лежало портмоне. Открыв его, он обнаружил четыре купюры номиналом пять тысяч рублей. Взяв только две купюры, вернул портмоне на место, а деньги положил себе в карман. Далее пробыл около двух часов в сауне, оделся и вышел из здания фитнес-клуба. Похищенные 10 000 рублей потратил по своему усмотрению.
Таким образом, своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
По делу вынесен приговор.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:05 Сегодня В Южно-Сахалинске 31 марта стартует приемная кампания детей в первые классы
08:57 Сегодня Южно-Сахалинские школьники представили исследовательские проекты
15:54 Сегодня Сахалинец попросил у таксиста телефон "позвонить" и перевел себе 18 тысяч рублей
10:39 Сегодня ВТБ: жители Дальнего Востока больше всего тратят на ремонт
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
17:03 24 Марта На границе с Амурской областью нашли три неразорвавшихся снаряда
10:11 24 Марта В Южно-Сахалинске напишут тотальный диктант
10:59 24 Марта Сахалинская область готовится к пожароопасному сезону
15:53 16 Марта Валерий Лимаренко потребовал в кратчайшие сроки завершить строительство многоквартирного дома в Александровске-Сахалинском
- 00:51 6 Марта Где можно оформить кредит без подтверждения дохода?
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?