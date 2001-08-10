Тихоокеанское
информационное агентство
30 Марта 2023
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13:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На юге Сахалина пропал подросток

На юге Сахалина пропал подросток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подростка ищут родственники , сахалинские полиция и следственный комитет, пишет astv.ru.

15-летнего Михаила Дмитриевича Гераськина, который 27 марта ушёл из дома в областном центре. О том, где он находится, с тех пор ничего не известно.

Приметы: худощавое телосложение, рост примерно 175 см, карие глаза, русые волосы, короткая стрижка.

Был одет: чёрная ветровка, чёрные спортивные брюки, тёмно-серые кроссовки.

Может находиться в Поронайском районе.

По факту исчезновения несовершеннолетнего проводит доследственную проверку следственный комитет.

Если вы обладаете информацией, которая поможет найти Михаила Гераськина, откликнитесь: 789-421, 789-648, 41-63-62, 913-397-88-53, WhatsApp +7 962 120-66-98. 

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