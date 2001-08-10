"Спасая" свои деньги сахалинский пенсионер взял кредит и отдал мошенникам 700 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился с заявлением 57-летний житель села Березняки. Гражданину по мессенджеру позвонил неизвестный и представился сотрудником Госуслуг. Звонивший спросил не переводил ли заявитель денежные средства в сумме 150 500 рублей на некое имя и как давно пользуется данным приложением, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
После чего с заявителем связался якобы сотрудник службы безопасности приложения «Госуслуги». Он сообщил, что с кредитной карты заявителя был осуществлен перевод. Для того, чтобы приостановить операцию по переводу денежных средств, необходимо проехать в отделение банка и снять со счета деньги, что он и сделал. Далее потерпевший, действуя согласно указаниям звонившего, поднес «QR код», который поступил ему в смс, к считываемому устройству банкомата и положил в приёмник 52 купюры номиналом по 5 000 рублей.
Далее аферисты убедили пенсионера, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит в сумме 450 000 рублей, чтобы его аннулировать, необходимо самостоятельно оформить кредит, а денежные средства внести на безопасный счет, что заявитель и сделал. Общий ущерб составил 700 000 рублей.
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