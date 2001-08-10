Сахалинец прошелся по знакомым и стал временным владельцем телевизора, телефона и автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела по обвинению 26-летнего жителя областного центра в совершении преступлений имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 30 ноября 2019 года в ночное время фигурант, находясь в квартире своего знакомого в районе улицы Северный городок, обратил внимание на телевизор, принадлежащий хозяину квартиры. В этот момент гость решил похитить технику в целях обогащения.

Так, заметив, что хозяин, который находился в алкогольном опьянении, спит, фигурант подошел к тумбочке, отсоединил провода антенны и сети электропитания, после чего взял в руки телевизор и покинул место преступления, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб в размере 58 000 рублей.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Немного позже, 25 декабря 2019 года злоумышленник, находясь в гостях у своих знакомых в районе улицы Радужной, выйдя ночью на кухню, увидел на столе мобильный телефон, а также ключи от автомобиля с пультом управления автосигнализации, принадлежащие приятелю обвиняемого.

Фигурант взял со стола мобильный телефон и положил его в карман брюк. Затем взял ключи от автомобиля и покинул дом.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Стоимость девайса составила 10 990 рублей

Затем, имея при себе похищенные ключи от автомобиля, он решил угнать авто.

Злоумышленник снял автомобиль с сигнализации, открыл водительскую дверь, сел на водительское сидение, вставил ключ в замок зажигания, запустил двигатель, после чего совершил на нем поездку до участка автодороги Ильинск-Арсентьевка.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.