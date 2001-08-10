Сахалинец украл у родственницы кольца, а испугавшись ответственности подкинул его в траву у дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Невельского района, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что обвиняемый 24 августа прошлого года, находясь в гостях у своих родственников в районе улицы Центральной, увидел на полке золотое кольцо и решил похитить его в целях обогащения. Чуть позже потерпевшая решила надеть кольцо, но не обнаружила его на мебельной полке. Тогда гражданка стала спрашивать у своих старших детей, кто приходил к ним в гости, пока она отсутствовала. Парень вспомнил и сказал матери, что кроме двоюродного брата больше в квартире никого не было. Когда позвонили фигуранту и спросили про кольцо, то он не признался.
Позже юноша выкинул кольцо в траву у дома, откуда похитил ювелирное украшение, в надежде, что изделие найдут и вернут хозяйке.
В результате фигурант причинил значительный материальный ущерб потерпевшей на сумму более 10 000 рублей.
Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В суде по данному уголовному делу вынесен приговор, но в законную силу пока еще не вступил.
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