Сахалинец украл у родственницы кольца, а испугавшись ответственности подкинул его в траву у дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Невельскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Невельского района, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый 24 августа прошлого года, находясь в гостях у своих родственников в районе улицы Центральной, увидел на полке золотое кольцо и решил похитить его в целях обогащения. Чуть позже потерпевшая решила надеть кольцо, но не обнаружила его на мебельной полке. Тогда гражданка стала спрашивать у своих старших детей, кто приходил к ним в гости, пока она отсутствовала. Парень вспомнил и сказал матери, что кроме двоюродного брата больше в квартире никого не было. Когда позвонили фигуранту и спросили про кольцо, то он не признался.

Позже юноша выкинул кольцо в траву у дома, откуда похитил ювелирное украшение, в надежде, что изделие найдут и вернут хозяйке.

В результате фигурант причинил значительный материальный ущерб потерпевшей на сумму более 10 000 рублей.

Таким образом, он совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В суде по данному уголовному делу вынесен приговор, но в законную силу пока еще не вступил.