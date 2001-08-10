Сахалинец нашел в лесу ружье и порох и теперь его будут судить
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что с 10 июня 2015 года по 14 марта 2023 года обвиняемый, находясь в лесном массиве, обнаружил обмотанный тканью сверток с предметами: одноствольное гладкоствольное огнестрельное охотничье ружье модели «ИЖ-18», 12 калибра, охотничьи патроны в количестве 12 штук, а также пустые гильзы, капсюли, металлическая банка, подписанная как «Порох охотничий бездымный Сокол», пресс для установки капсюля, мерник для пороха, устройство для закатки патрона.
Обвиняемый, не имеющий разрешения на приобретение, хранение и ношение боеприпасов и взрывчатых веществ, понимая, что найденное вещество является порохом, присвоил это вещество метательного действия промышленно изготовленный бездымный пластинчатый порох, массой 85,2 грамм, которое незаконно принес к себе домой, где, поместив в нишу дивана, незаконно без цели сбыта хранил до его обнаружения в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия и изъятия сотрудниками полиции 14 марта 2023 года.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконное хранение взрывчатых веществ.
Кроме того, в период с 1 сентября по 5 сентября прошлого года, фигурант, не имея разрешения компетентных органов на изготовление боеприпасов, находясь по месту проживания, используя ранее обнаруженные и присвоенные в лесном массиве предметы, а именно: пресс для установки капсюля, мерник для пороха, устройство для закатки патрона, пригодные для изготовления боеприпасов, а также бездымный одноосновный пластинчатый порох, и купленную в магазине дробь, с использованием находившихся у него на хранении войлочных пыжей, 59 штук пустых гильз 12 калибра, 59 капсюлей, самодельно изготовленных картонных прокладок, незаконно изготовил боеприпасы без цели сбыта, которые впоследствии при проведении оперативно-розыскных мероприятий были изъяты сотрудниками полиции.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 223 УК РФ – незаконное изготовление боеприпасов.
Свою вину гражданин признал полностью. Уголовное дело рассмотрит суд.
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