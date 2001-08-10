Сахалинка нашла кредитку и сразу же отправилась с ней за продуктами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
28 марта в ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило сообщение местного жителя 1981 года рождения. Мужчина заявил, что с его утерянной банковской карты кто-то похитил денежные средства, оплатив покупки в торговых точках села Сокол Долинского района, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розысках мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность подозреваемой. Как оказалось, потерпевший рядом с магазином обронил кредитку, которую нашла ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности 51-летняя местная жительница. Она сразу пошла в магазин, где с помощью кредитки, используя бесконтактную систему оплаты, приобрела продукты питания.
Когда заявителю поступило первое смс-сообщение о списании денежных средств, он не обратил на это должного внимания, затем при поступлении очередных уведомлений, заблокировал карту. После того, как женщина была изобличена в содеянном, она не стала отрицать своей вины. Кредитка изъята.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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