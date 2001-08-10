Еще более 4,5 млн отдали жители Сахалинской области мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 58-летней жительницы Южно-Сахалинска о хищении 2 190 000 рублей. Вечером женщине по мессенджеру позвонил неизвестный, представился сотрудником Госуслуг и сообщил, что мошенники взломали её лицевой счет и подали заявку на оформление кредита. Чтобы сохранить деньги, необходимо все свои сбережения перевести на безопасный счет, что она и сделала.

В ОМВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 63-летнего жителя села Высокое, у которого похищено 1 917 795 рублей. Через мессенджер Whatsapp ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить несколько кредитов на его имя. Чтобы деньги не ушли на чужой счет, необходимо оформить кредит и перевести деньги на доверенное лицо, которое будет отвечать за этот счет. В результате заявитель перевел неизвестным 470000 рублей личных накоплений, после чего на него был оформлен кредит в сумме 1359236 рублей, который заявитель также перевел на неизвестный счет по указанию неизвестного.

В ОМВД России по Курильскому городскому округу обратилась 58-летняя жительница села Рейдово, у которой похищено 405335 рублей. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что мошенники пытаются снять деньги с её счета. Чтобы сохранить свои денежные средства необходимо перевести их на безопасный счет, что заявительница и сделала. По такой же схеме 51-летняя жительница Углегорска лишилась 120000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.