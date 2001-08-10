Сахалинка очень хотела взять кредиты для мошенников, а когда у нее не вышло, перевела личные сбережения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение от 59-летней сахалинки, которая сообщила о хищении 8000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Лжепредставитель банка предложил пенсионерке вложить деньги с целью получения прибыли. Следуя указаниям звонившего, заявительница неоднократно осуществляла попытки оформления кредитов на своё имя, но получив отказы, осуществила перевод денежных средств в сумме 8000 рублей, имеющихся на карте.

Возбуждено уголовное дело.