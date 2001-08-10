В Амурской области рабочего, спиливающего ветки, убило током

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области суд рассмотрит уголовное дело о гибели рабочего в поселке Прогресс. Как сообщает ИА "Порт Амур", со ссылкой на прокуратуру области, по делу утвердили обвинительное заключение.

Речь идет о трагическом случае, произошедшем в 2022 году: мужчина погиб при спиле веток над проводами - его ударило током.

Прокуратура сообщает, что фигурантом дела является 32-летний и.о. директора муниципального предприятия Прогресса. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ. То есть речь идет о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

"Согласно материалам уголовного дела, в августе 2022 года обвиняемый допустил к работам на высоте с электроустановками работника, не имеющего специальных знаний и разрешений. 16 августа в поселке Прогресс в районе дома по улице Советской 39-летний рабочий муниципального учреждения при проведении работ по спиливанию веток деревьев, нависающих над проводами, задел находящийся под напряжением провод. От полученного поражения электрическим током мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении следственного управления СКР по Амурской области.

В прокуратуре региона отмечают, что Уголовным кодексом за это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.