Бывшему вице-мэру Владивостока предъявлено новое обвинение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Против бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и вице-мэра Владивостока Натальи Соколовой возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Надзорным органом установлено, что в 2015 году по распоряжению Соколовой в аренду юридическому лицу поступил земельный участок в районе дома № 1 «В» по ул. Спортивной во Владивостоке, площадью около 3 га. Он примыкает к участку, на котором расположены ТЦ «Гранд» и «Союз», признанные самовольными постройками. К моменту подписания Соколовой распоряжения, участок находился сразу в нескольких территориальных зонах, что запрещено требованиями земельного законодательства.

В декабре 2016 года бывший директор департамента земельных и имущественных отношений Приморья подписала распоряжение, по которому участок на Спортивной был разделен на пять самостоятельных. Четыре из них в том же месяце переданы по новому договору юрлицу, арендовавшему ранее существовавший участок.

Прокурор Приморского края предъявил исковое заявление о признании недействительным договора аренды земельного участка, заключенного в 2015 году и истребовании из незаконного владения текущего арендатора четырех участков, выделенных из его состава.

В отношении бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре.

Ранее против Соколовой было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц при заключении договора купли-продажи земельных участков для эксплуатации капитальных гаражей.