У владельца разбившегося на Сахалине вертолёта не было сертификата
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская транспортная прокуратура завершила проверку по факту падения вертолёта Robinson 44, сообщает astv.ru.
Проверено исполнение законодательства о безопасности полётов в связи с падением 17 февраля вертолёта Robinson 44, в результате которого пилот и пассажирка погибли, второй пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщают в Дальневосточной транспортной прокуратуре, установлено, что предприниматель организовала прогулочный полёт на вертолете, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.
Транспортный прокурор возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг ненадлежащего качества,). Постановление находится в региональном управлении Роспотребнадзора на рассмотрении.
Также прокурор обратился в суд с иском о признании незаконной деятельности предпринимателя по оказанию коммерческих услуг перевозки пассажиров с использованием воздушных судов, запрете выполнения коммерческих полётов без соответствующего сертификата эксплуатанта и размещения рекламы этих услуг. Иск находится на рассмотрении.
Межгосударственный авиационный комитет ещё не завершил расследование обстоятельств и причин крушения вертолёта.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), ход и результаты которого контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура.
Из интернета удалили рекламу, предлагающую платные прогулочные полёты на вертолётах предпринимателя.
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