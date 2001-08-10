Тихоокеанское
информационное агентство
28 Марта 2023
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10:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке будут судить не платившего налоги руководителя МУП

На Камчатке будут судить не платившего налоги руководителя МУП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками полиции на Камчатке пресечена противоправная деятельность руководителя муниципального предприятия. Он уклонялся от уплаты налогов, сообщает ИА "Кам 24", ссылаясь на управление СК России по Камчатскому краю.

64-летний руководитель организации подозревается в cокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.

"В ходе проверочных мероприятий оперативниками установлено, что в период с декабря 2021 года по декабрь 2022 года злоумышленник, не желая выполнять законные требования по уплате налоговой задолженности, сокрыл денежные средства организации в размере более девяти миллионов рублей, что составляет особо крупный размер, перечислив их на расчетные счета контрагентов. При этом за счет указанных денежных средств в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

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