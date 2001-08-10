В Амурской области введен особый противопожарный режим
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В большинстве районов Приамурья с 27 марта установлен особый противопожарный режим. В соответствии с постановлениями губернатора региона он введен в Архаринском, Белогорском, Благовещенском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Ромненском, Серышевском, Тамбовском муниципальных округах, Константиновском, Михайловском, Мазановском, Октябрьском, Свободненском районах, Белогорске, Благовещенске, Райчихинске, Свободном, Прогрессе, Циолковском, сообщает ИА "Порт Амур".
Как сообщает региональный минлесхоз, во время действия режима рекомендуется ограничить посещение лесов, категорически запрещаются все виды работ с использованием открытых источников огня, также нельзя сжигать мусор и разводить костры.
В министерстве также напомнили, что за нарушения требований пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы. Для граждан наказание составит 40-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 60-90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
Если нарушение повлечет возникновение лесного пожара, то штрафы увеличиваются: для граждан — 50-60 тысяч рублей; должностных лиц — 100-110 тысяч рублей; юридических лиц до двух миллионов рублей.
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