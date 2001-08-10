Тымовчанину назначены штраф и обязательные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Тымовского района привлечён к административной ответственности за неуплату алиментов и уклонение от явки на приём к судебному приставу-исполнителю.

В отделении судебных приставов по Тымовскому району в отношении гражданина на исполнении находится исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Должник не спешил исполнять свои родительские обязательства, а проверка имущественного положения не установила наличие официального дохода, имущества или денежных средств, на которые можно обратить взыскание или применить какие-либо ограничительные меры.

В дальнейшем, неплательщик проигнорировал требование явиться к судебному приставу на приём, в связи с чем был доставлен в отделение принудительно. Сотрудник органа принудительного исполнения составил в отношении должника протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в неисполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, а также протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов более двух месяцев без уважительных причин.

По результатам рассмотрения административных материалов гражданину назначен штраф в размере 1 000 рублей и отбывание 40 часов обязательных работ соответственно.

В случае сохранения такого же отношения к выплате алиментных платежей, следующим этапом для сахалинца станет привлечение к уголовной ответственности в соответствии со ст. 157 УК РФ